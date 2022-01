Commencer les comics : Bloodshot

En comics, il n'y a pas que Marvel et DC qui ont des univers partagés de Super-héros. L'univers Valiant Comics est le troisième plus important aux USA. Un univers assez Ancien qui a été créé en 1989 par Jim Shooter, l'ancien éditeur en chef de Marvel. Il a fini par tomber en désuétude pour connaître une renaissance en 2012. Des équipes créatives prestigieuse ont permis de créer des titres reconnus par la critique tout en donnant une meilleure visibilité aux personnages. Aujourd'hui, pour ce nouveau guide, nous allons nous attarder sur l'un de ces Super-héros les plus connus (et aussi le seul de cet univers à avoir son film pour le moment) : Bloodshot !

LES ORIGINES

Le personnage a la particularité d'avoir connu plusieurs versions dues aux reboot de son univers. La première version est apparue simultanément en Novembre 1992 dans Eternal Warrior (Vol 1) #4 par Kevin VanHook, Janet Jackson et Yvel Guichet et Rai (Vol 2) #0 par Bob Layton, Jim Shooter, David Lapham, Jon Hartz et David Lapham. Il connait ensuite une nouvelle version lors du rachat de Valiant Comics par Acclaim Entertainment, sa première apparition est alors en 1997 dans Bloodshot (Vol 2) #1 par Len Kaminski et Sal Velluto. Enfin, la dernière version en date apparaît pour la première fois dans Bloodshot (Vol 3) #1 en 2012 par Duane Swierczynski, Manuel Garcia et Arturo Lozzi.

LE PERSONNAGE

Bloodshot est un personnage dont la réelle identité est inconnue. Il est surnommé Everyman pour avoir possédé les souvenirs de différentes identités. Après sa rébellion, il choisit le nom de Ray Garrison qui est l'identité l'ayant le plus marqué. Derrière son origine, se cache le Projet Rising Spirit qui a pour but de créer le soldat ultime à l'aide de nanites intelligentes fournissant à Bloodshot un facteur auto guérisseur qu'il doit compenser en mangeant de la viande pour récupérer l'énergie consommée par les nanites. Elles lui donnent aussi la possibilité de contrôler les appareils électroniques ou de changer d'apparence.

ENTOURAGE

H.A.R.D. (Harbinger Active Resistance Division) Corps : Formé par le Projet Rising Spirit, dans le but d'éliminer les psiotiques. Grâce à des implants neuraux, les membres de cette équipe peuvent copier des pouvoirs psiotiques. Pendant un temps, Bloodshot les a dirigé jusqu'à ce que le directeur du Projet Rising Spirit finisse par le trahir.

Bloodshot Squad : Une équipe composée d'anciens Bloodshot de différentes générations jugés inutiles et servant de cible pour Deathmate. Le Bloodshot actuel rencontre cette équipe lorsqu'il est envoyé sur l’île où ils sont détenus.

Bloodhound : Un chien à qui on a injecté des nanites pour en faire l'arme ultime. Il rejoint Bloodshot après l'affaire du Virus Bloodshot.

Magic : Elle rencontre Bloodshot lorsqu'il tue son Ancien copain infecté par ses nanites. Elle finit par suivre Bloodshot et nouer une relation avec lui. Ensemble, ils auront une fille qui possédera les mêmes pouvoirs que son père.

Wilfred Wigan : Programmeur et Ancien membre du Projet Rising Spirit. Il a changé de camp pour rejoindre Bloodshot et l'aider.

KT/Katrina Tor : Ancien membre du Projet Rising Spirit qui lui a fourni un système respiratoire pour servir de membre à leur équipe de sécurité cybernétiques Chainsaw.

VILAINS

Toyo Harada : Directeur d'Harbinger Fondation, il est l'un des psiotiques les plus puissants de l'histoire et cherche à sauver le monde à tout prix. Il est derrière la libération de Bloodshot, grâce à un scientifique engagé à cet effet.

Projet Rising Spirit : Une organisation secrète derrière la création de plusieurs générations de Bloodshot. Le directeur a utilisé le dernier Bloodshot en date pour capturer des enfants psiots pour en faire des armes vivantes. L'organisation finira par être dissoute suite aus évènements de Bloodshot USA pour être reprise par le Scarred Man et devenir le projet OMEN.

Deathmate/Kay McHenry : À l'origine, c'est une ancienne Géomagicienne, une lignée de mystiques sélectionnées par la Terre, qui eut une affinité avec Bloodshot. Lorsqu'elle fut tuée, son corps fut récupéré par le Projet Rising Spirit pour y intégrer des nanites et la transformer en Deathmate. Cela lui conféra des pouvoirs semblables et supérieurs à Bloodshot.

Rampage : Frère du directeur du Projet OMEN en qui il voue une confiance aveugle, renforcé par une enfance difficile. On lui a injecté des nanites qui lui confèrent les mêmes pouvoirs de Bloodshot.

The Black Bar : Organisation paramilitaire financé par divers pays ayant pour but de traquer et détruire Bloodshot.

The Burned : Une organisation d'anciens espions, scientifiques et hackers du monde entier. Tous des déserteurs travaillent ensemble sur des missions personnelles.

Points d'entrée :

Les séries sont présentées dans l'ordre chronologique.

Bloodshot Intégrale

Synopsis : Avant sa renaissance, découvrez les origines de l’arme parfaite. Tu n’as pas de nom. Ils t’appellent Bloodshot, mais les voix dans ta tête t’appellent “papa”, “monsieur”, “commandant”, “camarade”…

Ce que tu as besoin d’entendre pour faire le boulot. Mais après tant de missions et tant de morts, tu es enfin prêt à te confronter à l’organisation qui te manipule, le Projet Rising Spirit, et découvrir qui tu es.

Fais vite, car tes anciens maîtres n’apprécient pas lorsqu’une arme de plusieurs milliards de dollars se rebelle. Et où que tu ailles, la mort et la désolation te suivront…

Comment je lis ça : Dans la collection Valiant.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Dans son ensemble, la première série présente un univers sanglant et proche des films d'action hollywoodiens où on accroche rapidement avec les premiers numéros. Une bonne introduction pour connaître les origines du personnage, mais on est loin de l'évolution et de la qualité qu'il connaîtra avec Jeff Lemire.

The Valiant

Synopsis : Gilad est le Guerrier Éternel. Depuis des millénaires, il protège la Terre et ses messagers, les Géomanciens. Par le passé, plusieurs furent tués par l’Ennemi Immortel, un être dont le seul but est d’abattre les ténèbres sur la planète. De nos jours, il revient pour s’attaquer à Kay, la nouvelle Géomancienne qui peine à s’adapter à son nouveau rôle. Mais Gilad peut désormais compter sur les héros de la Terre, et sur Bloodshot, un supersoldat amnésique dont la rencontre avec Kay changera la vie à jamais.

Comment je lis ça : Dans la collection Valiant.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Excellente porte d'entrée à l'univers Valiant par un casting 5 étoiles. Il n'est nul besoin d'avoir lu quoi que ce soit avant ou de lire une quelconque suite pour apprécier ce volume. Fortement recommandé.

Bloodshot Reborn Intégrale

Synopsis : BLOODSHOT ÉTAIT L’ARME PARFAITE…

…Une machine à tuer, infusée de millions de nanites lui donnant des pouvoirs hors du commun. Un pantin aux souvenirs manipulés, aux ordres d’une organisation paramilitaire secrète qui l’envoyait sur les missions les plus dangereuses et immorales. Aujourd’hui, Bloodshot s’est libéré de ses anciens maîtres, mais l’ombre de son passé le suit toujours. Sous le choc des conséquences de sa vie antérieure, il vit caché, au bord de la folie. Poussé à reprendre les armes, il devra faire la paix avec ce qu’il était auparavant.

Comment je lis ça : Dans la collection Valiant.

Prérequis : The Valiant pour connaitre l'origine de son nouveau statut-quo.

L'avis de MDCU : Bliss regroupe l'intégralité du run de Jeff Lemire sur le personnage de Bloodshot, et si vous ne l'avez pas déjà lu, jetez vous dessus, c'est du très bon, On voit la vie tranquille du personnage disparaitre pour un retour vers l'action. C'est chargé en émotion (comme Lemire sait si bien le faire). Et il est accompagné d'excellents dessinateurs. Bref, foncez.

Bloodshot Salvation

Synopsis : De nos jours : dans les bras de l’amour de sa vie, Magic, Bloodshot semble enfin avoir retrouvé foi en la vie, sous la forme de leur nouveau-née, Jessie. Mais lorsque la famille de Magic, une bande de criminels sadiques, refait surface pour revendiquer leur fille disparue, Bloodshot est contraint de foncer tête baissée dans un déluge de sang et de balles. Une vengeance qui aura des conséquences dramatiques pour ceux qui lui sont chers… Des années plus tard : la fille de Bloodshot a hérité des incroyables talents de son père. Pourchassée par OMEN, une organisation criminelle high-tech, Jessie doit parfaire ses talents et apprendre à survivre avant que le monde ne soit engouffré par les ténèbres qui imprègnent déjà les États-Unis.

Comment je lis ça : Dans la collection Valiant en 2 tomes.

Prérequis : Bloodshot Reborn Intégrale.

L'avis de MDCU : Cette série entame une nouvelle période pour le run de Jeff Lemire sur le personnage de Bloodshot. L'auteur nous sert un récit où se mélangent plusieurs genres et qui parle ainsi à une grande partie du lectorat. L'histoire est prenante et on ne peut s'arrêter de lire. Les dessinateurs ont des traits assez différents, mais cela reste un très bon démarrage pour cette nouvelle série.

Bloodshot

Synopsis : Bloodshot est un super-soldat infusé de milliards de nanites qui le rendent quasi invulnérable. Manipulé telle une marionnette par l’armée et envoyé sur les missions les plus immorales. Mais même libéré de ses anciens maîtres, Bloodshot est toujours en guerre. Seulement cette fois, il peut enfin choisir ses propres combats.

Comment je lis ça : Dans la collection Valiant en 3 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Bloodshot revient dans une nouvelle série après l'incroyable run de Jeff Lemire. Bliss a choisi de sauter la mini-série Bloodshot: Rising Spirit pour lancer directement cette nouvelle série qui dénote avec les précédentes puisqu'elle est, pour ce premier tome, très orientée action. Cela correspond bien au personnage de Bloodshot qui est une arme à la base. Reste que ce tome ne nous permet pas d'en apprendre énormément sur ceux à qui il fait face et c'est dommage.