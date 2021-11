[Sorties Comics] Mercredi 17 Novembre

Panini Comics



Marv Wolfman, Len Wein, Keith Pollard, John Buscema



Nouveau volume de l'Intégrale des aventures de Reed, Sue, Ben et Johnny, avec l'épisode 200 de la série et un affrontement gigantesque entre les Fantastiques et le Docteur Fatalis ! Est-ce la fin pour le tyran de Latvérie ?

(Contient les épisodes US Fantastic Four (1961) 192-203 et Annuals 12-13, précédemment publiés dans BEST OF MARVEL : FANTASTIC FOUR – LA CHUTE DE FATALIS, Nova 86-87, INHUMANS : L'INTÉGRALE 1975-1984 et Album Les Fantastiques 32)

Prix : 35€