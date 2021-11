[Sorties Comics] Mercredi 10 Novembre

Panini Comics



Pas de note

Créés par les Célestes, les Éternels sont une race d'êtres dotés de super-pouvoirs et pratiquement immortels. Ils vivent sur notre planète depuis des millénaires, mais qui sont-ils vraiment ? Trouvez les réponses à toutes vos questions dans cet album qui retrace leur carrière.

(Contient les épisodes US The Eternals (1976) 1, Thor (1966) Annual 7, What If? (1977) 23-30, Avengers (1963) 246-248, 361, The Eternals (1985) 1, The Eternals (2006) 1, The Eternals (2008) 1-2, Thor: The Deviants Saga (2011) 2, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : LES ETERNELS, Hulk (Flash) 14, Strange 212-214, 295 MARVEL SELECT : LES ÉTERNELS, 100% MARVEL : LES ÉTERNELS 3, 100% MARVEL : THOR 3 et inédits)

Prix : 30€