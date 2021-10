[Sorties Comics] Mercredi 13 Octobre

Panini Comics



Brian Michael Bendis, David Marquez



La tragédie a de nouveau frappé Miles, et le voilà qui abandonne son rôle de Spider-Man. Qui prendra le relais en son absence ? Peut-être la Cape et l'Épée ? Et Miles pourra-t-il durablement renoncer à ses responsabilités ?

(Contient les épisodes US Ultimate Spider-Man (2011) 23-28 et 200, et Cataclysm: Ultimate Spider-Man (2013) 1-3, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : ULTIMATE COMICS – SPIDER-MAN et ULTIMATE UNIVERSE 14-15)

Prix : 10.95€