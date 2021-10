[Test] Marvel's Guardians of the Galaxy : que vaut le jeu ?

L’annonce d’un jeu Marvel’s Guardians Of The Galaxy avait surpris. Après la sortie d'un opus dédié aux Avengers secoué par les retours des joueurs, la perspective de découvrir un nouveau jeu Square Enix dans l’univers Marvel aussi rapidement a pu être étonnante. Les premiers visuels et éléments de gameplay ont confirmé les interrogations de certains et c’est donc sans trop savoir à quoi réellement s’attendre que MDCU a pu tester à la mi-septembre le jeu développé cette fois-ci par Eidos Montréal, soit un bon mois avant sa sortie officielle. Quelles premières impressions en tirer ? Spoiler : c’est une plutôt bonne surprise.

Concrètement, le test consistait à effectuer une mission qui ne se situe pas au début de l’intrigue mais au niveau de son cinquième chapitre. L’équipe cosmique se dirige vers un avant-poste du Nova Corps pour la jouer réglo et payer leur amende mais une fois sur place, ils trouvent une station étrangement vide. Après quelques minutes d’exploration, ils tombent sur des membres de cette police intergalactique contrôlée par l’Église Universelle de la Vérité, grand méchant du jeu, et décident de rebrousser chemin pour retrouver leur vaisseau et s’enfuir. Le test s’est fait sur la version PlayStation 5 et l’expérience de jeu a été très agréable. Les déplacements et combats sont plutôt fluides (la vitesse de Star-Lord dans le vaisseau était parfois un peu étrange), les environnements sont riches et tirent parti du portage next-gen pour offrir de beaux moments contemplatifs, qui pourraient vite paraître banals.

Pour en revenir à l’histoire, les premières cinématiques nous parachutent donc une fois que les Gardiens sont réunis et ont déjà affronté certaines épreuves évoquées à travers les dialogues. Mais ils en sont encore à leurs débuts et sont loin de la famille que nous pouvons connaître dans le MCU. Le début de la mission nous place directement dans le Milano, vaisseau qui servira donc de QG à l’équipe sur lequel le joueur sera amené à passer pas mal de temps selon votre style de jeu. En prenant le temps de découvrir le vaisseau, vous pourrez découvrir de nombreux easter eggs relatifs à l’histoire du jeu qui peuvent déclencher des moments de dialogue avec les différents membres de l’équipage. Ceux-ci nous ont permis de glaner plusieurs informations au sujet des événements qui précèdent la mission que nous avons testé – notre journal de bord récapitulatif n’étant pas rempli pour ce test. Globalement, l’intrigue s’approprie le lore cosmique de Marvel et l’emmène dans sa propre direction. Surtout, l’atelier de Rocket se trouve à bord du vaisseau et vous permettra de débloquer certaines compétences pour Star-Lord grâce aux points de craft collectés dans les différents lieux que vous serez amenés à visiter. D’autres ateliers sont également présents pendant les missions, du moins pendant celle que nous avons testée.

Si ce jeu à la troisième personne est centré autour de Star-Lord , seul personnage que le joueur est amené à contrôler, l’esprit d’équipe essentiel à toute itération des Gardiens de la Galaxie se fait ressentir malgré tout. Pour résoudre différentes petites énigmes au fil de l’exploration, le joueur est obligé de faire appel aux compétences de certains Gardiens via la touche R1, sur PlayStation, avant de sélectionner le personnage de leur choix (dans notre mission, souvent Rocket pour bidouiller des portes).

Mais l’aide des compères de Peter Quill est surtout essentielle lors des phases de combat avec la même combinaison de touches. Une sélection supplémentaire sera nécessaire pour choisir l’attaque que votre Gardien devra effectuer. Chaque membre de l’équipe a ses spécificités : par exemple, Gamorra va taper dans la mêlée alors que Rocket attaque une zone à l’explosif. De plus, chacun possède 4 actions différentes qui se débloquent grâce à des points Gardiens acquis au fur et à mesure du jeu. Ils sont accessibles dans un menu du jeu et chaque joueur devra faire preuve d’un petit peu de tactique : blinder les attaques d’un personnage ou les faire progresser équitablement. En combat, l’appel aux autres Gardiens est un réflexe important à avoir. Les premiers gros affrontements en difficulté moyenne se sont avérés très tendus sans demander l’aide de nos partenaires – votre rédacteur n’étant pas non plus le gamer le plus aguerri.

Ces phases de combat se sont en tout cas révélées très nerveuses et intenses, parfois un peu brouillonnes. Le joueur peut assez rapidement être submergé par les ennemis et les affrontements lui demandent pas mal d’attention surtout quand ils se passent énormément de choses à l’écran (par exemple, des zones de dégât en surbrillance qui se superposent, sur lesquelles arrivent des ennemis avec des boucliers ou chercher une espèce de drone qui paralyse un de vos coéquipiers, au milieu de la bataille). Pour faire face aux vagues d’ennemis, Star-Lord possède différentes possibilités. Le traditionnel combat de mêlée, avec la touche carrée, est assez efficace face aux ennemis les plus faibles quand les plus forts vous demanderont de jouer de votre blaster. Deux types de tirs sont à la disposition du joueur : un tir classique avec la gâchette de droite et un tir élémentaire avec celle de gauche qui peut, par exemple, immobiliser votre adversaire avec le tir de glace. Nous n’avions que l’élément glace mais quatre emplacements sont prévus, d’autres actions seront donc susceptibles de vous aider au combat. Puis les différents dashs et sauts vous permettront différents combos d’esquive et de tirs qui sont assez sympathiques à découvrir.

Avec également l’appel aux Gardiens à maîtriser, les phases de combat demandent au joueur d’être assez agile de leurs doigts, même si le temps de rechargement leur laisse un peu de répit. Ceux qui n’aiment pas trop se prendre la tête avec les combats auront sûrement intérêt à revoir la difficulté à la baisse quand les joueurs friands de combats exigeants y trouveront leur compte.

Le jeu a le mérite de s’amuser avec certains pans encore trop inexplorés de l’univers Marvel avec le Nova Corps, l’Église Universelle de la Vérité ou des personnages comme Lady Hellbender que nous avons aperçu dans les différents trailers. Et comme la majorité des itérations récentes des Gardiens de la Galaxie, l’influence de l’incarnation présentée au cinéma par James Gunn se fait ressentir, d’un univers cosmique très riche et coloré à la caractérisation des personnages qui rappelle la formation de l’équipe en passant par la bande son rock rétro (si je ne dis pas de bêtise, un album original intitulé Star-Lord a même été composé pour ce jeu, que l’on peut retrouver dans le jukebox présent sur le Milano). Le design des personnages pourra faire tiquer certains avec des visages pas toujours réussis pour Star-Lord , Drax et Gamora . Toutefois, de nombreux costumes différents, inédits ou inspirés des comics ou des films, sont à débloquer au fil du jeu et offrent une touche de personnalisation amusante – mention spéciale à Rocket avec son costume, ses lunettes de soleil et sa natte de barbe.

Pendant l’histoire, le joueur sera également amené à faire des choix de dialogue qui changeront le déroulé de l’intrigue. Des changements à l’importance modeste toutefois. Lors du test, le choix nous faisait esquiver une bataille. Mais dans l’idée, cette possibilité offre un léger argument pour rejouer certaines missions. En tout cas, il aura fallu deux bonnes heures pour arriver tranquillement au terme de cette mission sur la station du Nova Corps, en attendant d’avoir une idée plus précise de la durée de vie du jeu.

Globalement, le jeu ne générait pas spécialement d’attente de mon côté, même sans aucun a priori car je n’ai pas joué à Marvel’s Avengers. Toutefois, le test s’est révélé très plaisant et pour peu que vous ne saturiez pas de cet esprit estampillé Gardiens de la Galaxie, ce jeu pourrait offrir une belle aventure riche en action qui fait honneur à ses origines comics et plonge dans le cosmique à la Marvel.

Merci à Square Enix et leurs collaborateurs pour leur patience et leur gentillesse face aux différentes péripéties vécues lors de ce test. Les images de cet article ont été fournies par l'éditeur.