Marvel's Guardians of the Galaxy annoncÃ© par Square Enix

Square Enix va offrir sa vision d'une nouvelle équipe de Marvel. L'éditeur a annoncé un jeu Marvel's Guardians Of The Galaxy , développé par Eidos-Montréal, pour octobre 2021 lors de leur propre conférence de l'E3 2021 avec un premier trailer.

Contrairement à Marvel's Avengers, les joueurs ne pourront incarner que Star-Lord dans ce jeu d'action/aventure à la troisième personne. Mais il sera bien accompagné par ses compères Groot, Gamorra, Drax, Mantis et Rocket aux looks retravaillés. Cette histoire promet d'être pleine de monstres cosmiques, avec toujours le même humour caractéristique des Gardiens .

Marvel's Guardians Of The Galaxy sortira le 26 octobre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X/S et PC.