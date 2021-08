Marvel's Guardians of the Galaxy présente Lady Hellbender

Premier aperçu de Marvel's Guardians Of The Galaxy depuis son annonce lors de l'E3 2021. Le jeu de Square Enix et Eidos-Montréal a mis en ligne une cinématique présentant un personnage qui devrait servir d'antagoniste aux héros galactiques : Lady Hellbender.

Dans cette vidéo, nous découvrons donc Lady Hellbender et son goût pour les monstres après qu'une transaction ait tourné court pour le pauvre marchand. C'est à ce moment que les Gardiens de la Galaxie entrent en scène et tentent de mettre leur plan à exécution mais Lady Hellbender coupe court à la conversation et n'a d'yeux que pour Drax.

Nous avons également un aperçu du système de choix disponible pour les joueurs avec des options de dialogue différentes offertes à Star-Lord. Autre information intéressante, la collectionneuse de monstres parle de Drax comme "le meurtrier du Titan fou". Dans cet univers, le Destructeur aurait-il enfin eu sa vengeance face à Thanos ?

Ce jeu vidéo présentera donc la première adaptation de Lady Hellbender après sa création relativement récente par Greg Pak et Frank Cho dans les pages du relaunch Totally Awesome Hulk de 2015, qui mettait Amadeus Cho dans la peau du héros gamma. Dans le jeu, elle devrait être un personnage récurrent du supporting cast et elle est décrite comme "la leader des Hellraisers et reine d'une étrange et dangereuse planète".

Marvel's Guardians Of The Galaxy sortira le 26 octobre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X/S et PC.