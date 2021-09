[Sorties Comics] Mercredi 08 Septembre

Panini Comics



Pas de note

Scott Lobdell, Mark Waid, Joe Madureira, Bryan Hitch…



La menace d'Onslaught se précise et fait même trembler Ozymandias, le disciple d'Apocalypse. De son côté, Bishop est assailli par des visions du futur : Y a-t-il un traître parmi les X-Men, et tout ceci est-il lié ?

(Contient les épisodes US Sabretooth Special (1996) 1, X-Men (1991) 48-49, Uncanny X-Men (1963) 329-332, Archangel: Phantom Wings (1996) 1 et X-Men Vs Brood: Day of Wrath (1996) 1-2, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : X-MEN – PRÉLUDE À ONSLAUGHT, X-MEN (V1) 3-4, 7-9 et inédit)

Prix : 35€