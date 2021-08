Les cinq finalistes du prix comics ACBD 2021

Nouveauté depuis 2019, l'association des critiques et journalistes de bande dessinée (ACBD) décerne désormais un prix comics. Mister Miracle (Tom King/Mitch Gerads) avait remporté le premier, suivi par Kent State (Derf Backderf) en 2020. L'association a annoncé les cinq finalistes pour le prix 2021, que voici :

Coda, scénarisé par Simon Spurrier, dessin et couleurs par Matias Bergara. Traduction par Philippe Touboul (Glénat)

Goodnight Paradise, scénarisé par Joshua Dysart, dessiné par Alberto Ponticelli, mis en couleur par Giulia Brusco. Traduction par Laurence Belingard (Panini Comics)

Pulp, scénarisé par Ed Brubaker, dessiné par Sean Philips, mis en couleur par Jacob Philips. Traduction par Doug Headline (Delcourt)

Shanghai Red, scénarisé par Christopher Sebela, dessin et mise en couleur par Josh Hixson. Traduction Maxime Le Dain (Hi Comics)

Wonder Woman : Dead Earth, scénario et dessin par Daniel Warren Johnson, mise en couleur Michael Spicer. Traduction Thomas Davier (Urban Comics)

Le vainqueur sera dévoilé le 29 octobre prochain, alors qu'ACBD tient également à attirer l'attention sur d'autres titres qui n'ont pas pu finir dans cette sélection, que l'on vous partage également.

– Batman Curse of the White Knight, par Sean Murphy, Urban Comics

– Black Widow : Plus de secrets, par Mark Waid et Chris Samnee, Panini Comics

– Criminal Hors Série : Un été cruel, par Ed Brubaker et Sean Phillips, Delcourt

– La fange, par Pat Grant, Ici-Même

– Jonna, par Chris Samnee et Laura Samnee, 404 Comics

– Sentient, par Jeff Lemire et Gabriel Walta, Panini Comics

– Le tombeau de Dracula, par Marv Wolfman et Gene Colan, Panini Comics

– Tout ce qui reste de nous, par Rosemary Valero-O’Connell, Dargaud