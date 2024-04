[Concours] Paris Fan Festival 27 & 28 Avril 2024

MAJ : Fin du concours le 19 avril et tirage au sort le 20 avril.

A l'occasion de la Paris Fan Festival le 27 et 28 avril 2024 qui se déroulera aux Portes de Versailles, Pavillon 6, 75015 Paris, MDCU vous propose de participer à un concours tirage au sort pour remporter 2 places.

Les modalités pour participer sont :

- Suivre le compte du Paris Fan Festival sur Facebook : https://www.facebook.com/ParisFanFestival

- Suivre le compte MDCU sur Facebook : https://www.facebook.com/mdcucomics

- Liker le post qui servira de partage à cette article sur facebook : https://www.facebook.com/share/p/KuQbiuve9XYfyv23/

Pour information, voici un récapitulatif de ce que vous pouvez attendre par rapport à l'univers de comics :

- Une artist alley dans laquelle vous pouvez retrouver de nombreux dessinateurs et scénaristes parmi les plus connus dans le monde : Jeph Loeb (scénariste de plusieurs comics culte et producteur de séries Marvel sur Netflix), Enrico Marini (Rapace, Le Scorpion, Batman, Les Aigles de Rome), Iban Coello (Venom), Stjepan et Linda Sejic (Sunstone), Sergio Davila, Rafa Sandoval / Jordi Taragona (Action Comics, Superman), Leila Leiz (Alters, Catwoman), Otto Schmidt (Green Arrow Rebirth, DC Vampires), Marcio Takara (Birds of Prey, Flash, Wonder Woman, Wolverine, Gardiens de la galaxie), Valentin Séché (Meta-Barron, Conan, Elric), Marc Laming (Star Wars, Fantastic Four).

- Les surdoués du Label 619 (Run, Singelin, Maudoux, Repos) vous attendent sur un espace entièrement aux couleurs du label

- Un village Super-héros dans lequel les visiteurs pourront profiter de plusieurs contenus exclusifs : décors immersif, photocall en compagnie du Harly Quin, expositions…

- Une dizaine d’éditeurs et de libraires tel que Urban Comics viendra présenter des nouveautés en avant-première mais aussi des exemplaires rares.

- Un choix très vaste de figurines, des plus accessible aux pièces d’exception. Hasbro et Mattel vous dévoileront leurs gammes d’objets de collection, de jouet et de jeux de société

- De nombreuses conférences et des espaces de rencontre avec des stars, des créateurs et des influenceurs. Parmi les invités de cette édition 2023 : Erica Durance, la Loïs de Smallville

- Des cosplayers venus de toute l’Europe défileront dans les allées du festival et sur sa grande scène.

- L’univers de la toy picture et des dioramas : ces artistes qui mettent en scène des combats de figurines dans des décors créés de toutes pièces.

Ci dessous des photos de l'édition précédente :