Le comics de James O'Barr va avoir le droit à une nouvelle adaptation, après celle culte avec Brandon Lee, pile 30 ans plus tard. Cette fois, c'est Bill Skarsgård qui aura le rôle d'Eric Draven. La réalisation est de Rupert Sanders, qui a notamment dans sa filmographie Blanche-Neige et le chasseur ou Ghost In The Shell, le film live avec Scarlett Johansson. The Crow sortira le 5 juin 2024.