6 millions de dollars pour Action Comics #1

Superman est peut-être le plus grand des super-héros, mais il est aussi celui qui vaut le plus ! Un exemplaire original d'Action Comics #1 a été vendu chez Heritage Auctions à la modique somme de 6 millions de dollars, un nouveau record. Pour vous donner une idée, le même comics dans le même état avait été vendu 3,25 millions de dollars il y a 3 ans. Et ce record avait déjà été battu il y a 2 ans par un exemplaire de Superman #1 vendu 5,3 millions d'euros.

La Certified Guaranty Company (CGC) a mis 8,5 pour noter la qualité de l'Action Comics #1 à 6 millions. Pour rappel, cette entreprise met sous vide les comics, et évalue leur état en leur donnant une note sur 10. Il existe deux exemplaires d'Action Comics #1 avec une note supérieure. Le record peut donc encore être battu !

A la condition que ces exemplaires soient mis en vente. En effet, les Action Comics #1 restent très rares. La CGC estime qu'il en existe qu'une centaine en tout. Du coup, si vous voulez vous contentez d'un exemplaire en mauvais état, réfléchissez-y à deux fois. Un exemplaire avec une note de 0,5 pour sa qualité avait été vendu à 408 000 dollars !