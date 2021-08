[Sorties Comics] Vendredi 20 Aout

Urban Comics

À première vue, Wynd est un jeune garçon comme les autres. Il mène une vie tranquille à Pipetown, donne régulièrement un coup de main à la taverne locale tenue par sa mère adoptive et aime passer son temps libre à guetter le fils du jardinier royal qui ne le laisse pas indifférent. Mais Wynd a aussi un secret : la magie coule dans ses veines, et ses oreilles pointues en sont le signe extérieur qu'il ne doit sous aucun prétexte exhiber au grand jour. Car, au sein du royaume, la magie est strictement interdite. Les gens comme lui y sont traqués et éliminés. Tiraillé entre son désir d'être un adolescent « normal » et l'envie de comprendre d'où il vient et le sens des rêves étranges qui occupent chacune de ses nuits, Wynd n'aura qu'une solution... fuir. Avec l'aide de sa meilleure amie, Oakley, il va se lancer dans une aventure périlleuse au cours de laquelle il découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs extraordinaires mais où l'ombre de celui qu'on appelle l'écorché ne sera jamais loin.

Contenu vo : Wynd Book One: Flight of the Prince (#1-5)

Prix : 15€