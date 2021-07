[Sorties Comics] Jeudi 15 Juillet

Panini Comics



Et si les Avengers ne s'étaient jamais formés ? Et si les Fantastiques avaient d'autres pouvoirs ? Découvrez les six premiers numéros de la série culte dont l'adaptation en dessin animé arrive sur Disney+. Par les plus grands auteurs de l'époque !



(Contient les épisodes US What If? (1977) 1-6, précédemment publiés dans Spidey 33-36 et Et si… 1-2)

Prix : 24€