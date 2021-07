[Sorties Comics] Mercredi 07 Juillet

Panini Comics

Donny Cates, Ryan Stegman…



Après avoir ravagé la galaxie, Knull, le Dieu des Symbiotes, arrive sur Terre ! Tous les super-héros suffiront-ils face à son armée de dragons ? Rien n'est moins sûr ! La suite fracassante d'Absolute Carnage commence ici !

(Contient les épisodes US King in Black (2021) 1-2, King in Black: Immortal Hulk (2021) 1, King in Black: Return of the Valkyries (2021) 1, King in Black: Gwenom Vs Carnage (2021) 1, King in Black: Iron Man/Dr Doom (2021) 1 et King in Black: Plante of the Symbiotes (2021) 1, inédits)

Prix : 16€