[Review VF] Star Wars Dark Vador Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Panini Comics. Il s'agit de Star Wars Dark Vador Tome 1. Le numéro est écrit par Greg Pak et est dessiné par Raffaele Ienco et Roland Boschi. Il est sorti le 9 juin 2021 pour 18 euros. Il contient les titres US Star Wars: Empire Ascendant (2020) 1 (II) et Darth Vader (2020) 1-5.

Même s'il a pu se servir de l'information pour décontenancer Luke Skywalker, jusqu'à très récemment, Dark Vador ignorait qu'il avait un fils. Le Seigneur Sith compte bien se venger de ceux qui lui ont dissimulé ce secret… mais cela va-t-il le mettre en porte-à-faux avec l'Empereur ?

Skywalker [...]. Je veux traquer tous ceux qui m'ont caché son existence...

S'il y a bien un titre Star Wars qui était attendu en France ces derniers temps, c'est bien celui-ci. La raison en est simple, le titre a été salué par la critique aux Etats-Unis mais il a également fait parler de lui pour avoir fait revenir de nombreux personnages (news disponible ici). Une réputation méritée ? Oui !

L'approche de Greg Pak est assez simple à résumer : donner un côté humain à Dark Vador. Et puisque l'histoire se passe juste après l'Empire contre-attaque et que Padme est au centre des débats, c'est le moment où jamais. A ce titre, l'auteur alterne les scènes du présent (à savoir un voyage de Vador vers Tatooine) avec de nombreux flashbacks. Des flashbacks bien trop nombreux selon certains, et bienvenue selon d'autres. A titre personnel, je fais partie de la seconde catégorie. Il est vrai que les flashbacks peuvent agacer lorsqu'ils sont trop nombreux ou si leur intérêt est tellement relatif que l'on a l'impression de "perdre des pages de lecture". Ici, il est difficile de ne pas trouver un intérêt aux flashbacks. Non seulement Vador fait un voyage vers le passé mais, en plus, il est bien plus humanisé que d'ordinaire. Une humanité qu'il est difficile de mettre en avant si on se concentre sur la machine. Non, il faut retourner en arrière et mettre en avant l'homme. Et donc utiliser des flashbacks.

Le résultat final est très bon. Nous avons une oeuvre plus intimiste que d'ordinaire avec un Vador étudié de manière intelligente. Le fan est caressé dans le sens du poil et la nostalgie est omniprésente mais ce n'est en aucun cas au détriment du récit lui-même. Preuve en est, il faudrait plus d'une main pour compter les scènes pleines d'émotions. Rien que la dernière scène est assez incroyable. Le genre de scène qui prouve une fois encore que certains personnages de Star Wars sont tels que trois cases suffisent à leur donner une aura de dingue.

Enfin, à noter que Star Wars: Empire Ascendant, à savoir le premier numéro qui tient en une poignée de pages est franchement bon. Le lien avec le reste de l'oeuvre est plutôt minime pour le moment mais la lecture n'en était pas moins déplaisante avec la mise en scène de deux notions fortes : réussir sa mission à tout prix et mourir pour rien.

A noter également la présence d'un "butez-le". C'est suffisamment rare dans Star Wars pour le souligner.

Il y a du bon en lui. Je le sais. Il y a... toujours... du bon.

Pour ce qui est de la partie graphique, il n'y a pas grand-chose à en dire. Nous sommes clairement dans la partie haute de ce qui se fait en terme de dessin Star Wars. Les véhicules, les décors, les visages des personnages, Vador... Tout est effectué avec une minutie assez impressionnante. Dans le même ordre d'idée, la colorisation est également de qualité avec, notamment, un joli jeux de couleurs et de reflets lorsque Vador sort son sabre rouge. Côté covers, elles sont toutes bonnes même si, effectivement, la cover principale sort du lot.

En bonus, vous trouverez les variant covers ainsi que les biographies des auteurs.