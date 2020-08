Retour de plusieurs personnages de La Menace Fantôme dans le comics Star Wars: Darth Vador

Attention, cette news contient des spoilers du dernier numéro sorti de Star Wars: Darth Vador. Si vous ne l'avez pas encore lu et que vous désirez garder la surprise pour plus tard, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Il y a quelques temps, nous vous dévoilions dans la preview de Star Wars: Darth Vador #4 (disponible ici), que le Seigneur Noir des Siths allait être confronté à son passé. En réalité, il semblerait que le scénariste soit allé encore plus loin puisque ce sont plusieurs personnages de La Menace Fantôme qui ont effectué leur retour.

Avant toute chose, on notera la présence de certains de ces personnages dès la preview. Il s'agit de personnages que les amateurs de la saga connaissent bien puisqu'il s'agit des servantes de la reine Amidala :

Notons que l'implication de ces personnages va au-delà de la simple référence puisque nous apprenons de nouvelles choses sur ces derniers, notamment le fait que les anciennes servantes de la reine continuent de veiller sur elle ou, tout du moins, sur son cercueil.

L'autre personnage qui fait son retour est Ric Olié. Interprété par Ralph Brown dans le film, ce dernier expliquait au jeune Anakin comment piloter le vaisseau de la reine Amidala. Une scène d'ailleurs reprise dans le comics, comme vous pouvez le voir ci-dessous :

Un personnage qui n'est pas forcément le plus connu de l'univers Star Wars mais qui permet, tout de même, une fois encore, de faire un lien certain avec le passé de Vador tout en explorant un petit peu plus le personnage de Ric Olié. Et comme vous pouvez le constater, cette fois, il n'est pas aux côtés d'Anakin mais bien face à lui.

Alors ? Plutôt cool, non ?