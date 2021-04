Les X-Men sur leur 31 pour le Hellfire Gala

Le gros évènement du mois de juin chez les X-Men, ce sera le Hellfire Gala. Une grande soirée qui rassemblera tous les mutants et qui se déroulera sous forme de crossover, sur douze numéros différents. Pour l'occasion assez formelle, il semblerait que tous les personnages seront sur leur 31, comme le dévoile Marvel à travers une image teaser. On y retrouve Sunfire, Synch, Colossus, Wolverine et Cannonball, en tenues de soirée !

L'image a fait le buzz sur Twitter, avec le hashtag #Colossus, dû à la grande classe de Peter Rasputin, dans un style qui ferait presque penser au Comte Dracula.

L'évènement débutera dans Hellions #12, le 2 juin, et se poursuivra dans Marauders #21, X-Force #20, Excalibur #21, X-Men #21, New Mutants #19, Planet-Size X-Men #1, X-Corp #2, S.W.O.R.D. #6, Way of X #3, Wolverine #13 et X-Factor #10.