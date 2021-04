[Sorties Comics] Mercredi 07 Avril

Panini Comics



Pas de note

Auteurs : Duggan, Posehn, Shalvey, Hawthorne…



La réédition de l'ère MARVEL NOW! se poursuit avec une saga bien plus sombre qu'à l'accoutumée pour Deadpool. Quel noir secret sur son passé va-t-il découvrir ? Et qu'en penseront ses compagnons de route, Captain America et Wolverine ?

(Contient les épisodes US Deadpool (2012) 14-19 et 21-25, précédemment publiés dans MARVEL NOW! DEADPOOL 3-4)

Prix : 32€