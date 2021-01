[Sorties Comics] Vendredi 29 Janvier

Komics Initiative



Pas de note

Trois oeuvres inédites du génie des comics. Another Suburban Romance Fin du monde, guerre des gangs, recherche d'un messie sont au coeur d'un récit complexe, magnifié par les dessins de Juan Jose Ryp (la Trilogie Warren Ellis). Light of Thy Coutenance Depuis son apparition, la télévision a changé notre appréhension du monde. Une réflexion ambitieuse sur le poids des images mise en images par l'époustouflant Felipe Massafera (Apparat). Writing for Comics Concevoir un univers et ses personnages n'est pas donné à tout le monde. Alan Moore vous présente sa verison de l'Art Invisible, accompagné par les dessins de Jacen Burrows (Scars). Un contenu enrichi d'analyses, d'interviews, bibliographie et en exclusivité un entretien d'Alan Moore par Augustin Trapenard. Une couverture et des illustrations de Laurent Lefeuvre (Fox-Boy).

Prix : 30€