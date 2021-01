[Sorties Comics] Mercredi 13 Janvier

Panini Comics



Auteurs : Robinson, Duggan, Harris, Salazar



Voici un recueil de cinq histoires consacrées à des personnages emblématiques de l'univers Star Wars. Comment C-3PO a-t-il obtenu son bras rouge ? Comment se sont rencontrés Cassian Andor et K-2SO ? Qui est réellement DJ, interprété par Benicio Del Toro au cinéma ? Et bien d'autres mystères !

(Contient les épisodes US Force Awakens: C-3PO – Phantom Limb, Rogue One: Cassian & K2SO, Last Jedi: Storms of Crait, Last Jedi : DJ – Most Wanted et Solo: Beckett), précédemment publiés dans STAR WARS HORS SÉRIE (2018) 3-4 et STAR WARS (2019) 7 et 100% STAR WARS : POE DAMERON 1)

Prix : 22€