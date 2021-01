[Zap' MDCU] Sorties du 06/01/2021: Lancement de Future State

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 6 janvier! Grosse semaine chez DC Comics avec la fin de Dark Knights: Death Metal, le one-shot Generations Shattered et les premiers numéros des séries Future State: The Next Batman , Wonder Woman, Superman of Metropolis , The Flash et Swamp Thing. Chez Marvel, c'est le lancement de Star Wars: the High Republic et de The Eternals. On aussi jeté un oeil à la série Star Wars habituelle et à Venom toujours pris dans King in Black. En indés, on a été voir Fire Power de Robert Kirkman et Chris Samnee.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) Fire Power #7 Ecrit par Robert Kirkman Dessiné par Chris Samnee Couverture de Chris Samnee

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) The Other Side Ecrit par Donny Cates Dessiné par Iban Coello Couverture de Iban Coello

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(2) Obsidian Sun Ecrit par Ram V Dessiné par Mike Perkins Couverture de Mike Perkins





(2) Hell To Pay Part One Ecrit par Jöelle Jones Dessiné par Jöelle Jones Couverture de Jöelle Jones





(2) Death Race Part 1 Ecrit par Brandon Vietti Dessiné par Dale Eaglesham Couverture de Brandon Peterson