[Review VF] Dead Man Logan Tome 1, les péchés du père

La review du jour est un titre proposé par Panini Comics. Il s'agit de Dead Man Logan Tome 1, les péchés du père. Le numéro est écrit par Ed Brisson et est dessiné par Mike Henderson. Il est sorti le 9 décembre pour 20 euros et contient les titres US Dead Man Logan 1-6.

Ici commence la dernière aventure du vieux Logan , découvert pour la première fois dans Old Man Logan de Millar et McNiven. Sachant que ses jours sont comptés, Logan pourra-t-il régler ses affaires en cours et retourner à son époque ?

Je suis en sursis, je sais. Dis-moi combien de temps.

Si Old Man Logan était, à l'origine, une simple histoire, a fini (comme souvent) par gagner en complexité au fil des années et des numéros sortis. A l'origine, il s'agissait d'une histoire de Millar et McNiven : Old Man Logan . Le genre d'histoire qui met une sacrée claque au lecteur. On y découvrait un futur apocalyptique dans lequel Logan , manipulé par Mysterio , avait massacré tous les X-Men. Suite à cela, les super-vilains parviennent enfin à s'imposer et une poignée d'entre eux, les seuls à avoir survécus, se partagent les miettes de notre monde. Logan, qui s'était rangé et avait fondé une famille loin de tout, se retrouve une nouvelle fois seul lorsque les descendants dégénérés de Hulk tuent sa famille. Il décide alors de prendre les choses en main et de contre-attaquer aux côtés de Hawkeye . Tout ceci, c'est Old Man Logan premier du nom. Depuis, il y a eu encore pas mal de choses mais on retiendra surtout que notre Old Man Logan est à présent dans le présent de l'univers Marvel (disons "notre" univers Marvel). Sa mission y est simple : empêcher que l'histoire se reproduise. Car bien qu'il soit conscient que, pour son univers, c'est foutu, il désire qu'une réalité ait la possibilité de pas à subir le même sort. Mais il doit faire vite... l'adamantium empoisonne son sang. Il ne lui reste plus qu'un an à vivre. Voilà pour les grandes lignes de l'histoire. Ceci étant dit, passons à la review pure et dure.

Tu as démoli la moitié de la pègre et que dalle. Personne ne sait où est Mysterio .

Avant toute chose, il est important de noter que le ton est très différent de celui d'Old Man Logan . Le personnage est identique, la mission est tout aussi suicidaire et il y a bien un côté dramatique à la situation mais le fait contexte est clairement différent. Ceci est notamment dû au fait que le personnage soit dans notre réalité. Une réaltié (et des personnages) qui ne suit pas cette version de Logan . Le personnage est ici présenté comme étant un peu à la masse car même si les personnages croient Logan , ils ne l'ont pas vécu. Du coup, on perd un peu en émotions mais Logan gagne en solitude (une approche qui permet également d'avoir des scènes plus légères, plus drôles). Fait intéressant, Mysterio est également présenté comme étant en décalage par rapport aux autres personnages. En effet, il est rapidement dépeint comme étant une relique d'un Ancien temps, comme étant le tocard qui a échoué mille fois face à Spider-Man. A ce titre, on comprend rapidement qu'il n'a pas plus au sein des super-vilains qui l'ont libéré que Logan au sein des super-héros. Les vilains ne veulent pas de Mysterio mais bien de ses capacités, de son destin, et rien d'autre. Là où le scénario est intelligent, c'est dans le fait que Mysterio fasse cavalier seul. Il n'est pas uniquement le boulet que l'on manipule (mais nous allons nous arrêter là pour éviter les spoilers). Tout cela pour dire que le traitement des personnages (avec en tête, celui de Logan et de Mysterio ) est intelligent et nous permet d'avoir un récit passionnant et riche en rebondissements. Les notions de "compte à rebours" et de "mission suicide" sont également omniprésentes sans pour autant être constamment mises sur le tapis. Il s'agit plus d'une pression présente grâce au rythme maintenu par les auteurs, d'un ressenti. C'est assez impressionnant. Le tout nous mène à un final peut-être moins épique mais tout aussi passionnant et émouvant.

Continue de lutter. Parce que si t'arrêtes... Si tu tournes le dos à celui que tu es... Si tu rentres tes griffes et te bats plus pour ce qui t'anime... c'est... c'est là que tu perdras tout.

Pour ce qui est de la partie graphique, le travail d'Henderson n'est pas vraiment dans la veine de celui de McNiven mais n'en reste pas moins bon. On ressent toute la violence des scènes d'action mais sans tomber dans le piège de l'exagération. Il y a un juste milieu bien suivi par la colorisation. La mise en scène est également efficace et apporte également pas mal de force au récit. La cover principale ne rend pas vraiment hommage au récit qui, de son côté, est exceptionnel mais pour sa défense, il n'y a pas vraiment de cover qui sort du lot dans ce tome. Dead Man Logan #4, peut-être. Il faut dire aussi que le "Dead Man Logan " prend beaucoup de place. Peut-être un petit trop pour un simple effet visuel de sang qui coule. Bien sûr, il ne s'agit là que d'un avis purement subjectif qui, du coup, n'aura pas sa place dans le résumé ci-dessous.