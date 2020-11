[Sorties Comics] Lundi 02 Novembre

Panini Comics



Visitez l'univers Marvel aux côtés de Spider-Man. Le Docteur Strange, les Avengers et Miss Marvel sont de la partie dans des aventures accessibles qui emmènent Peter Parker aux quatre coins du globe… et même dans d'autres dimensions !

(Contient les épisodes US Marvel Super Hero Adventures: Spider-Man and the Stolen Vibranium, The Spider Doctor, Webs and Arrow and Ants, Oh My!, Ms. Marvel and the Teleporting Dog et Inferno, inédits)

Prix : 9.95€