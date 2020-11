[Zap' MDCU] Sorties du 28/10/2020: Black Widow #1

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 28 octobre! Chez DC Comics, c'est la conclusion de Three Jokers ainsi que celle du run de Scott Lobdell sur Red Hood and The Outlaws. On continue de suivre Flash et les one-shots tie-ins à Dark Nights: Death Metal. Chez Marvel, on poursuit la lecture d'Amazing Spider-Man et du crossover X of Swords avec le one-shot Statis et on teste la nouvelle mini-série Black Widow. Chez Boom!, on a été voir la conclusion de Drakkon: New Dawn.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Book 3 Ecrit par Geoff Johns Dessiné par Jason Fabok Couverture de Jason Fabok





(1) New Dawn #3 Ecrit par Anthony Burch Dessiné par Simone Ragazzoni Couverture de Jung-Geun Yoon





(1) X of Swords Chapter 11 Ecrit par Tini Howard & Jonathan Hickman Dessiné par Pepe Larraz & Mahmud Asrar Couverture de Pepe Larraz

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Widow's Sting #1 Ecrit par Ralph Macchio Dessiné par Simone Buonfantino Couverture de Emanuela Lupacchino

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) With This Ring Part 2 Ecrit par Kevin Shinick Dessiné par Will Conrad Couverture de Bernard Chang