Les titres Justice League pour DC Future State

Après Superman et Batman, la troisième famille de titres DC Future State se présente avec Justice League, qui propose une nouvelle version de l'équipe ainsi que les franchises Green Lantern , Flash, Suicide Squad, Aquaman, Shazam et tous les autres héros de l'univers DC.

De grands changements pour les héros de la Justice League : une nouvelle ligue se construit sur des identités secrètes (même entre membres), mais un Ancien et évolué ennemi va tenter d'utiliser ces secrets pour prendre le contrôle du monde. Pour les héros surnaturels de la Justice League Dark, la structure de la réalité a changé, et les héros sont pourchassés.

Pour Flash , Shazam, et les Teen Titans, tout commence lorsque les 4 cavaliers de l'Apocalypse déclanchent l'enfer dans une bataille à l'Académie des Titans. Barry Allen se retrouve coupé de la Force Véloce, un Wally West contrôlé par Famine est peut-être irrécupérable, et Billy Batson fait un pacte avec le diable qui change Shazam à jamais. Hors planète, John Stewart et le restant des Green Lanterns sont coincés dans l'ombre d'une batterie de pouvoir mourrante, Jackson Hyde et Andy Curry sont séparés à travers la galaxie, et Amanda Waller exécute son plan ultime avec une nouvelle version aussi terrifiante que famillière du Suicide Squad sur Terre-3.