Les titres Superman pour DC Future State

Comme annoncé, DC Future State sera l'évènement de janvier/février 2021 chez DC Comics, présentant le futur de l'univers avec de gros changements, classés en trois franchises : Superman, Batman et Justice League. Voici les titres pour la ligne Superman , ainsi que le nouveau contexte de ce nouvel univers. On y retrouve également Wonder Woman .

À cause de son implication dans un conflit international dans un futur proche, Clark Kent a été rejeté par la Terre, le forçant à sauver le monde en dehors de chez lui. Il voyage sur Warworld dans le but de grimper dans les rangs des combat de gladiateurs pour pouvoir combattre Mongul avec l'aide de héros inattendus. Du côté de Metropolis , le fils de Clark Jon a repris le rôle de Superman . Après avoir été témoin des horreurs se déroulants à Gotham, il met Metropolis en bouteille pour la garder en sécurité, ce qui ne plaît pas à Supergirl. Reliant les deux titres grand format Future State de Superman , Shilo Norman, l'homme connu en tant que Mister Miracle, se retrouve pris entre la ville dans laquelle il a grandi et une une planète en pleine guerre qui pourrait causer sa perte. Pendant ce temps, dans la forêt amazonienne, Yara Flor est choisie pour être la nouvelle Wonder Woman . Des années après, les nouveaux Superman et Wonder Woman joignent leurs forces pour sauver leurs villes respectives dans un duo de super-héros encore jamais vu.

Voici les titres annoncés pour cette "famille" Superman :

Numéros grand format

Future State: Superman of Metropolis #1-2

#1-2 Superman of Metropolis , by Sean Lewis and John Timms

, by Sean Lewis and John Timms The Guardian, by Sean Lewis and Cully Hamner

Mister Miracle, by Brandon Easton and Valentine De Landro

Future State: Superman: Worlds of War #1-4

Superman: Worlds of War, by Phillip Kennedy Johnson and Mikel Janin

Midnighter, by Becky Cloonan, Michael W. Conrad and Gleb Melnikov

Black Racer, by Jeremy Adams and Siya Oum

Future State: Immortal Wonder Woman #1-2

#1-2 Immortal Wonder Woman , by Becky Cloonan, Michael W. Conrad and Jen Bartel

, by Becky Cloonan, Michael W. Conrad and Jen Bartel Nubia, by L.L. McKinney, Alitha E. Martinez and Mark Morales

Mini-séries mensuelles et one-shots :