[Sorties Comics] Vendredi 09 Octobre

Urban Comics

Et si Azrael avait refusé de rendre la cape du Chevalier Noir à Bruce Wayne ?

Et si, après la mort de son mari, Lois Lane avait hérité de Superman ses pouvoirs pour faire régner la justice à sa place ? Et si les Black Lanterns avaient consommé la quasi-totalité de l'Univers lors de la Crise Blackest Night ? Et si, les plus grands événements de DC avaient eu une tournure différente dans un autre monde ? Bienvenue dans les univers dystopiques du Batman qui Rit.

Contenu vo : Tales of the Dark Multiverse

Prix : 35€