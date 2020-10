[Sorties Comics] Mercredi 07 Octobre

Panini Comics



Pas de note

Auteurs : Cates, David, Smith, Olivetti



Alors que l'Église de la Vérité Universelle détient presque tous les héros cosmiques, un Rocket mourant doit aider les derniers rescapés des Gardiens de la Galaxie à sauver la situation, avec l'aide du Magus ! En plus, la suite des origines de Gamora et Thanos, et un Annua ldes Quatre Fantastiques consacré à un nouveau personnage.

(Contient les épisodes US Thanos (2019) 5, Guardians of the Galaxy (2019) 9-11 et Fantastic Four: The Prodigal Sun, inédits)

Prix : 8.9€