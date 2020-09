[Preview VO] Batman/Superman Annual #1

La preview VO de Batman/Superman Annual #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Joshua Williamson et est dessiné par Dale Eaglesham, Clayton Crain et Gleb Melnikov. Edité par DC Comics, il est sorti aujourd'hui pour 4.99$.

Lors d'une nuit sombre et orageuse de la cinquième dimension, deux ennemis mortels se rencontrent et tentent de répondre une fois pour toute à une question qui remonte à Mathusalem : qui remporterait un combat entre Batman et Superman ? Les combattants ? Mr. Mxyzptlk et Bat-Mite. Et dans cette bataille, vous découvrirez si un lutin de la cinquième dimension peut saigner. Tout est là, le combat ultime entre le Chevalier Noir et l'Homme d'Acier, en plus de beaucoup de magie !