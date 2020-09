[Preview VO] Dark Nights: Death Metal Speed Metal #1

La preview VO de Dark Nights: Death Metal Speed Metal #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Joshua Williamson et est dessiné par Eddy Barrows et Eber Ferreira. Edité par DC Comics, il sort aujourd'hui pour 5.99$.

C'est la course de dragsters de l'enfer dans ce one-shot tie-in Dark Nights: Death Metal ! Se situant après les évènements de Dark Nights: Death Metal #3, le Darkest Knight est après Wally West et ses pouvoirs du Dr. Manhattan. Heureusement, Wally a du renfort : Barry Allen, Jay Garrick et Wallace West ! C'est une course assommante à trevres les terres désolées tandis que la Flash Family essaie de garder une longueur d'avance sur le Darkest Knight et ses Lightning Knights !