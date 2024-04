Des couvertures issues du guide DC de 82

Pour la petite histoire, que vous connaissez peut-être déjà, en 1982, DC édite en interne un document intitulé DC Comics Style Guide. Il s'agit d'un guide qui détaille les super-héros DC afin de les dessiner correctement. Une espèce de bible graphique pour les auteurs de l'éditeur. Le dessinateur choisi pour le livre est José Luis García-López, et DC a choisi de le mettre à l'honneur pour ses couvertures alternatives de juillet. Elles recouvriront la face et le dos des comics Batman #150, Green Arrow #14, Green Lantern #13, Shazam! #13, Superman #16, The Flash #11 et Wonder Woman #11, et vous les trouverez dans la galerie d'images ci-dessous.