[Sorties Comics] Vendredi 21 Aout

Urban Comics



Pas de note

Blessé, Andy est capturé par la Mère et ses sbires, pendant que sa fille, la petite Mila, continue sa route vers un possible vaisseau pour quitter la planète en compagnie de Telsa.

Mais elle ignore que son père est en vie et que la Mère est à ses trousses pour récupérer Bandit, son chien robot, qui représente la seule menace contre le pouvoir de la Mère. Le temps est compté...

Contenu vo : Ascender #6-10

Prix : 15.5€