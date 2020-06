Un évènement pour les fans de DC

Snyder Cut, The Batman, Wonder Woman 1984...

A défaut de Comic Con, il est plus difficile pour les grosses maisons de production de communiquer avec leur public. Il faut donc trouver d'autres solutions, et Warner a choisi de proposer un évènement virtuel pour les fans de DC intitulé DC FanDome. Prévu pour le 22 août, nous devrions y voir le casting et les créateurs des films Wonder Woman 1984, Aquaman, The Batman et la Snyder Cut de Justice League.

Mais ce n'est pas tout puisque l'évènement devrait aussi s'intéresser aux séries TV, aux jeux et aux comics, notamment Batwoman, Black Adam , Black Lightning, DC Super Hero Girls, DC’s Legends of Tomorrow, DC’s Stargirl, Doom Patrol, The Flash , Harley Quinn, Lucifer, Pennyworth, Shazam!, The Suicide Squad, Supergirl, Superman & Lois, Teen Titans GO!, Titans et Watchmen.

Il sera divisé en six zones : Hall of Heroes, DC WatchVerse (pour films/séries), DC YouVerse (pour les créations de fans), DC InsideVerse (pour les créatifs), DC KidsVerse (pour les enfants) et DC FunVerse (pour le merchandising). La bonne nouvelle, c'est que l'évènement sera disponibles en 10 langues, dont le français et donc devrait être disponbile à travers le monde. A noter sur vos agendas !