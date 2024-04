Une nouvelle série pour Dark Knights of Steel

L'univers de Dark Knights of Steel aura le droit à une nouvelle mini-série en 6 numéros. Intitulée Dark Knights of Steel : Allwinter, elle sera écrite par l'écrivain Jay Kristoff, pour la première fois sur une série DC, et dessinée par Tirso, une nouvelle recrue de DC. Chaque numéro aura le droit à son back-up de Tom Taylor, l'auteur à l'origine de cet univers, avec Riccardo Federici au dessin. Un premier aperçu de la série a été diffusée (voir ci-dessous), où l'on peut voir son principal protagoniste : Deathstroke. Le premier numéro americain sortira le 17 juillet prochain.