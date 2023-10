[Review VF] Dark Knights of Steel Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Dark Knights of Steel Tome 1 : Au loin, l'orage. Il est écrit par Tom Taylor, Jay Kristoff et C.S. Pacat et est dessiné par Yasmine Putri, Arif Prianto, Caspar Wijngaard, Romulo Fajardo Jr et Antonio Fabela. Il est sorti le 22 septembre pour 24 euros. Il contient les titres US Dark Knight of Steel #1-6 + Dark Knight of Steel : Tales from the Three Kingdoms.

Un monde médiéval se voit bouleverser à jamais lorsqu'un vaisseau spatial s'écrase sur une planète condamnée. Des années plus tard, le Royaume des Tempêtes confronte le tout-puissant Royaume des El et rassemble des alliés pour le défier. Mais les El peuvent compter sur un allié de poids en la personne de Bruce Wayne , l'impitoyable et dévoué chef de la garde, bien décidé à éradiquer la magie de ses terres... Les alliances se noueront et se briseront, les monarques tomberont, les royaumes s'élèveront, et ce qui semblait être la fin du monde pour beaucoup... n'était que le début d'une nouvelle ère.

L'homme vert attend. Feu et sang. Des Dieux naissent, d'autres meurent.

Après Injustice, DCeased et quelques autres, Tom Taylor revient avec les personnages de DC mais mis en scène dans un univers différent (yes, encore). Cette fois, pas d'univers dystopique ou apocalyptique mais un univers médial fantastique. Par contre, se voulant dans la lignée de Game of Thrones, le récit n'en reste pas moins relativement sombre. Oui, nous allons dire "relativement" car il est vrai que les pièces mettent du temps à se mettre en place. Entendez par là que l'opus est assez sage pendant un bon moment. Ajoutez à cela un certain décalage sans doute doute dû à la présence des personnages de DC Comics et à la colorisation (on en reviendra plus tard) et nous nous retrouvons face à titre dans le genre de Game of Thrones, certes, mais plus par ses thèmes que par son ambiance, ce qui est dommage. Par contre, il s'agit sans doute là du seul gros point négatif (à savoir le fait que cela soit un peu trop sage, qu'il y ait des violences dans un univers qui ne l'est pas forcément). Pour le reste, Taylor est plutôt inspiré. Son adaptation est bien pensée et efficace. Chaque personnage de DC est à une place qui lui va parfaitement. Batman, pour ne citer que lui, a une place particulièrement intéressante car il a un rôle à la fois secondaire et central. Les dialogues sont bons et les différentes origin story sont très bien écrites. On pensera notamment au rôle d'Alexander Luthor qui était délectable. L'omniprésence des complots et les twits très efficaces (notamment celui à la fin du chapitre 5) rendent le titre divertissant et, il faut le dire, assez accrocheur. Au final, à moins de ne pas aimer les châteaux et la magie, il y a peu de chances pour que vous n'appréciez pas ce récit. Sauf si vous n'aimez pas les comics mais si tel est le cas... que faites-vous ici ? ;)

C'est notre monde. Notre règne. Nul ne nous concurrencera.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est assez solide. Les dessins sont bons, la mise en scène bien pensée et le design des personnages est intelligent. La colorisation est efficace quoi que, peut-être un peu trop dans les tons clairs. Seul l'un des numéros des contes des trois royaumes est légèrement en-dessous des autres, rien de catastrophique. Les covers sont toutes plus belles les unes que les autres et représentent bien l'univers de Taylor.