Annulations et changements pour DC

Comme pour Marvel, la pandémie pousse DC à revoir l'impression de certains titres. Cinq DC Giants de 100 pages ne verront par exemple finalement pas le jour, et sortiront en numérique, sans date annoncée. Il s'agit de Titans Giant #2, The Flash Giant #5, Swamp Thing Giant #5, Teen Titans Go!/DC Super Hero Girls Giant #1 et Wonder Woman 84 Giant #1.

Autre victime, la série limitée Manhunters : The Lost History prévue de débuter en mai est annulée sans autre précision. Elle devait se focaliser sur le personnage de Kate Spencer suite aux révélations d'Event Leviathan.

Moins grave puisqu'il s'agit de rééditions, 4 fac-simile sont annulés (Green Lantern #76, Batman #321, Man-Bat #1, The Flash #135) et 18 Dollar Comics (rééditions à 1£) : Batman #13 (2013), Batman #450, Batman #663, Catwoman #1 (2002), Catwoman #1 (2011), Checkmate #1 (2006), Detective Comics #826, Green Lantern #1 (2011), Dark Nights: Metal #1, Green Lantern #29 (2008), Manhunter #1 (2004), Stars and S.T.R.I.P.E. #1, Wonder Woman #212, Wonder Woman #14 (2005), Wonder Woman #206 (1987), DC Classics: Justice League #50, DC Classics: Saga of the Swamp Thing #21, DC Classics: Legion of Super-Heroes #1 (1989).

L'univers de Sandman est aussi impacté. La série Lucifer est en pause depuis son #18, et la solution trouvée par l'éditeur est de sortir le prochain arc narratif directement en album relié, contenant donc les #19 à 24. L'avenir de la série après ce changement de format n'a pas été mentionné par DC. Pour House of Whispers, les deux derniers numéros (#21 et 22) qui concluent la série sortiront directement en numérique. Ce qui est étonnant puisque le #20 était sorti le 5 mai, lors de la reprise des publications de DC.

Enfin, RWBY #7 et gen:LOCK #7 qui concluent leurs séries ne sortiront qu'en numérique. Ces sorties numériques devraient à terme voir le jour en impression papier à l'occasion de sortie d'albums reliés, que ce soit pour House of Whispers ou ces deux séries.