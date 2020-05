Des séries Marvel passent en numérique exclusif

Au début du mois, Marvel avait annoncé le passage en 100% numérique de 7 séries. Il s'agissait surtout d'une série régulière, Ghost-Spider, et accompagnée de titres tirés de séries limitées : Ant-Man, Avengers of the Wastelands, Ravencroft, Star, Marvel’s Spider-Man : The Black Cat Strikes et Hawkeye: Freefall. De plus, une nouvelle série ne verra pas les comic shops, il s'agit d'Ironheart.

Aujourd'hui, l'éditeur annonce le même traitement pour trois autres séries, maheureusement en cours. Il s'agit des séries régulières Valkyrie: Jane Foster et Scream: Curse of Carnage, et de la série limitée Revenge of Cosmic Ghost Rider . Si les fascicules ne sortiront pas en papier, les albums reliés arriveront plus tard dans l'année, permettant aux allergiques au numérique et aux collectionneurs de les avoir dans leurs bibliothèques. Il risque en revanche d'y avoir un problème de doublons pour ceux qui suivaient les séries...