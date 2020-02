[Sorties Comics] Mercredi 19 Février

Delcourt

Scénariste : KIRKMAN Robert

Illustrateur : ADLARD Charlie, GAUDIANO Stefano



Retrouvez la suite de la série phénomène dans cette collection prestigieuse, en grand format cartonné regroupant deux tomes de la série. Un sketchbook inédit et une galerie d’illustrations des couvertures en couleurs complètent l’ensemble.

Le moment est venu. Les forces en présence sont toutes prêtes, sur le pied de guerre. Et justement, la guerre est déclarée ! Est-ce que la décision prise par Rick ne va pas mener à la destruction de tout ce qu’il a mis en place jusqu’alors ? Ou bien va-t-il à nouveau triompher. Sachant que pour chaque victoire, les survivants doivent souvent en payer le prix ! Car comme à chaque fois, le danger le plus immédiat ne vient pas forcément d’où on pense…

Prix : 24.95€