[Sorties Comics] Vendredi 14 Février

Urban Comics



Pas de note

La Doom Patrol poursuit ses pérégrinations dans les recoins les plus obscurs et fascinants de l'univers.

L'une des anciennes coéquipières de Robotman et de l'Homme Négatif, Rhéa, sort d'un coma et devient une entité surpuissante perdue dans une guerre entre deux races extraterrestres. Et sur Terre, Danny, une rue douée de conscience, tente d'échapper aux agissements néfastes des agents du N.O.W.H.E.R.E., avec l'aide de son champion, le musculeux Flex Mentallo, super-héros de la plage !

Contenu vo : Doom Patrol #35-50

Prix : 35€