[Sorties Comics] Vendredi 07 Février

Ca Et La



Lancés par l'éditeur Warren Publishing respectivement en 1964 et 1966 et publiés jusqu'en 1983, les magazines d'horreur Creepy et Eerie étaient initialement inspirés des comics classiques américains publiés dans les années 50 par la maison d'édition EC. Grâce à leur format magazine destiné à un public plus âgé, Creepy et Eerie allaient contourner les problèmes de censure qui sévissaient alors aux Etats- Unis, et purent s'appuyer sur une équipe composée d'artistes parmi les plus talentueux de cette époque, dont un bon nombre était déjà issu des emblématiques publications EC.

