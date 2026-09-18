Récap des sollicitations du mois de décembre 2026

Qu'est-ce qui nous attend de beau ?

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des grosses annonces liées aux sollicitations des différents éditeurs américains. Pour rappel, les sollicitations sont le moyen pour les éditeurs d'annoncer leurs futurs sorties pour un mois donné. C'est par cette liste que les détaillants passent leurs commandes. Nous y trouvons les titres, les équipes créatives, le prix, la cover, le résumé du numéro ainsi que la date de sortie.

C'est en gros une liste des titres à venir, donnée aux détaillants avant la sortie, pour qu'ils puissent passer leurs commandes. Ça détaille les titres, les équipes créatives, le prix, etc...

MARVEL

Marvel tease le passage de Felicia Hardy du côté... des mutants ?!

Les origines de Symbie bientôt dévoilées

Fantastic Four: First Foes mettra en avant le Wizard et les Frightful Four version MCU

Une nouvelle anthologie Black, White & Blood pour décembre

Marvel transforme les Inglorious X-Force en Fugitive X-Force (et ajoute Boom Boom)

DARK HORSE

Brian Michael Bendis et Jacob Edgar de retour sur The Ones

Dark Horse annonce Hellboy in Hell: Parade of Horrors et un nouveau Lady Baltimore par Mike Mignola

Un comics autour de la série de romans Vampire Hunter D de Hideyuki Kikuchi

Brian Michael Bendis et Jacob Edgar de retour sur The Ones

IDW

IDW annonce un one-shot Tortues Ninja spécial Noël

IDW annonce le retour de Christian Ward sur Event Horizon

TITAN COMICS

Highlander revient en comics chez Titan