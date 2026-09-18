Récap des sollicitations du mois de décembre 2026

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des grosses annonces liées aux sollicitations des différents éditeurs américains. Pour rappel, les sollicitations sont le moyen pour les éditeurs d'annoncer leurs futurs sorties pour un mois donné. C'est par cette liste que les détaillants passent leurs commandes. Nous y trouvons les titres, les équipes créatives, le prix, la cover, le résumé du numéro ainsi que la date de sortie.
C'est en gros une liste des titres à venir, donnée aux détaillants avant la sortie, pour qu'ils puissent passer leurs commandes. Ça détaille les titres, les équipes créatives, le prix, etc...
MARVEL
Marvel tease le passage de Felicia Hardy du côté... des mutants ?!
Les origines de Symbie bientôt dévoilées
Fantastic Four: First Foes mettra en avant le Wizard et les Frightful Four version MCU
Une nouvelle anthologie Black, White & Blood pour décembre
Marvel transforme les Inglorious X-Force en Fugitive X-Force (et ajoute Boom Boom)
DARK HORSE
Brian Michael Bendis et Jacob Edgar de retour sur The Ones
Dark Horse annonce Hellboy in Hell: Parade of Horrors et un nouveau Lady Baltimore par Mike Mignola
Un comics autour de la série de romans Vampire Hunter D de Hideyuki Kikuchi
Brian Michael Bendis et Jacob Edgar de retour sur The Ones
IDW
IDW annonce un one-shot Tortues Ninja spécial Noël
IDW annonce le retour de Christian Ward sur Event Horizon
TITAN COMICS
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