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Titan Comics

Highlander revient en comics chez Titan

Par Adrien L. Source: Bleeding Cool 17/09/2026 14:50 0
Il ne peut en rester qu'un

Alors que le remake d'Highlander est en cours de production avec Henry Cavill dans le rôle de Connor MacLeod, Titan Comics annonce l'arrivée d'un comics basé sur la fameuse licence. Il s'agit en gros d'une adaptation du premier film, mais en plus précis, puisque le scénario se base sur le script original. Voici le synopsis :

D'après l'histoire originale du scénariste Gregory Widen, Highlander: The Original Screenplay présente la vision originelle de ce classique intemporel. Ce comics richement illustré raconte l'histoire de l'immortel Connor MacLeod, qui traverse les siècles en affrontant ses rivaux pour l'obtention du mystérieux prix. Basé sur le script original de Gregory Widen, ce volume dévoile cette histoire comme vous ne l'avez encore jamais vue.

Il s'agit d'une mini-série en 4 chapitres intitulée Highlander: The Original Screenplay, écrite par Gregory Widen et dessinée par Szymon Kudranski, connu notamment pour son travail sur Spawn. Les couvertures sont de Gerardo Zaffino, Lee Binding, Szymon Kudranski, Claudia Gironi et Brian Bysouth. Sortie le 2 décembre à 4,99 $.

Adrien L.

Attiré par le monde des comics depuis toujours, gros consommateur et lecteur depuis une vingtaine d'années maintenant. Cherche à transmettre sa passion par tous les moyens !

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