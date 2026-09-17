Une nouvelle anthologie Black, White & Blood pour décembre

Natasha et Yelena sous les projecteurs

Marvel a annoncé l'arrivé de Black Widow: Black, White & Red Room, une série limitée en quatre numéros prévue pour décembre. Elle rejoint une longue lignée d'anthologies dans ce format, qui a déjà accueilli Deadpool, Wolverine, Alien, Predator ou encore Carnage.

Comme les précédentes, elle contiendra plusieurs histoires en noir et blanc et rouge. En effet, chaque numéro proposera trois histoires : une sur Natasha Romanoff, une sur Yelena Belova, et une sur la Red Room et les personnages façonnés par l'organisation.

Concernant les équipes créatives, le premier numéro réunira Stephanie Phillips et Giuseppe Camuncoli, Devin Grayson et JG Jones, et Jeremy Whitley et Bradley Clayton. Parmi les artistes pour les prochains numéros, nous pouvons compter sur Peach Momoko et Sam Humphries, les autres restant à être annoncés.