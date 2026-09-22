The Forgotten Five, une approche inédite du genre super-héroïque par Segura, Century et Kennedy

Ils sont devenus « The Five » : une équipe de parias luttant pour la liberté !

On continue les sollicitations d'Image Comics du mois de décembre avec un récit décrit comme proposant une approche inédite du genre super-héroïque. Il s'agit de The Forgotten Five, écrit par Alex Segura et Sara Century et dessiné par Pat Kennedy. Pour ce qui est des covers, elles seront réalisées par Nickolej Villiger, Dean Kotz, Michel Fiffe et Jerry Ordway.

Voici le synopsis :

Il y a des décennies, cinq adolescents dotés de pouvoirs étranges ont réussi de justesse à échapper aux griffes d'une organisation occulte appelée la Contingency. Épaulés par Polly Napier, une ancienne agente de l'organisation, et son partenaire Gilly Stokes, ils sont devenus « The Five » : une équipe de parias luttant pour la liberté ! Des années plus tard, alors que la Contingency a été vaincue, les membres de l'équipe ont grandi et tourné la page, laissant le soin de sauver le monde à de nouvelles générations de héros à travers le pays. Mais lorsque des rumeurs concernant leurs anciens ennemis refont surface, les « Forgotten Five » parviendront-ils à délaisser leur vie civile pour se retrouver et reprendre le combat ?

Et voici les covers (ainsi que quelques images) :

The Forgotten Five #1 sortira le 16 décembre 2026 pour 3.99$.

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros#1 de la VO :