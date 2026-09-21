Un one-shot Red Sonja par Torunn Gronbekk et Edson au mois de décembre

Une célébration du solstice qui, à vrai dire, va virer au bain de sang !

On continue les sollicitations de Dynamite pour le mois de décembre avec un nouveau one-shot dans l'univers de Red Sonja. Intitulé Red Sonja Solstice Special #1, il sera écrit par Torunn Grønbekk et dessiné Edson tandis que la cover sera signée Francesco Mattina.

Voici le synopsis :

Rejoignez la Diablesse d'Hyrkanie pour une célébration du solstice qui, à vrai dire, va virer au bain de sang ! Sonja, qui vient de toucher une belle somme d'or, fête l'événement dans une taverne. En ce cœur de l'hiver, alors que l'on célèbre partout les fêtes de fin d'année, la tranquillité vole en éclats lors d'une incursion dans un village maudit, laissant dans son sillage démons, massacres et carnage ! Torunn Grønbekk, scénariste de *Red Sonja*, retrouve la Diablesse, accompagnée du dessinateur Edson ainsi que des artistes chargés des couvertures — Josephine Tomarchio et Francesco Mattina — et de Megan Random pour le cosplay !

Et voici les covers :

Sortie prévue le 23 décembre 2026 pour 5.99$.

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont abordés à travers notre rubrique Les numéros #1 de la VO :