Une collection spéciale pour les Avengers d'Hickman

Panini va les publier sur un an

Panini a décidé d'accompagner les films Avengers avec une nouvelle aventure éditoriale. Comme après Doomsday en décembre arrivera Secret Wars fin 2027, le run de Jonathan Hickman sur les Avengers est plus jamais d'actualité. Du coup, Panini va proposer une nouvelle collection qui va rééditer tout le run de l'auteur jusqu'à Secret Wars, Infinity compris. Ce qui donner un total de 18 albums, avec un dos qui formera une frise dessinée par Esad Ribic.

Pour rappel, la première édition librairie de cette saga était dans la collection Marvel pour un total de 16 albums, mais certains était plus gros. Cependant, la collection devrait être assez proche, avec un format comics et cartonné. Les 2 premiers tomes sortiront en novembre au prix réduit de 6,99€, et sont déjà présents dans notre calendrier si vous souhaitez les rajouter à votre liste d'achat. Les albums suivants seront au prix de 14,95€, et sortiront donc sur toute l'année précédant le film Avengers: Secret Wars.

Pour avoir une idée du contenu, nos confrères de Comicsblog ont pu avoir la liste suivante de la part de Panini :

Acte Premier (quatre albums)

Tome 1 : Avengers (2012) #1-6 (144 p)

Tome 2 : New Avengers (2013) 1-6 (144 p)

Tome 3 : Avengers (2012) #7-11 (120 p)

Tome 4 : Avengers (2012) #12-17 (136 p)

Infinity (quatre albums)

Tome 5 : New Avengers (2013) #7-9 et Infinity (2013) #1 (128 p)

Tome 6 : Avengers (2012) #18-19, New Avengers (2013) #10 et Infinity (2013) #2-3 (136 p)

Tome 7 : Avengers (2012) #20-21, New Avengers (2013) #11 et Infinity (2013) #4-5 (136 p)

Tome 8 : Avengers (2012) #22-23, New Avengers (2013) #12 et Infinity (2013) #6 (128 p)

Acte Deux (quatre albums)

Tome 9 : Avengers (2012) #24-28 (136 p)

Tome 10 : New Avengers (2013) #14-17 (120 p)

Tome 11 : Avengers (2012) #29-34 (144 p)

Tome 12 : New Avengers (2012) #18-23 (136 p)

Time Runs Out (quatre albums)

Tome 13 : Avengers (2012) #35-37 et New Avengers (2013) #24-25 (144 p)

Tome 14 : Avengers (2012) #38-39 et New Avengers (2013) #26-28 (128 p)

Tome 15 : Avengers (2012) #40-42 et New Avengers (2013) #29-30 (128 p)

Tome 16 : Avengers (2012) #43-44 et New Avengers (2013) #31-33 (128 p)

Secret Wars (deux albums)