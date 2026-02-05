Panini Comics annonce trois titres supplémentaires pour les prochains mois

Annihilation, la Sorcière Rouge & Vif-Argent et West Coast Avengers

Il y a tout juste quelques minutes, l'éditeur Panini Comics a annoncé sur les réseaux sociaux la sortie de trois nouveaux albums de leur collection Deluxe.

Le premier est prévu pour le mois de mai. Il s'agit d'une grande saga cosmique pour l'univers 2099 dans laquelle Spider-Man va faire face à une vague d'ANNIHILATION ! Intitulé Annihilation Conquest 2099 : Le dernier Nova, c'est une saga en 10 épisodes avec Nova, Dracula, Red Hulk ou encore le Silver Surfer...

Les deux autres sont prévus pour le mois suivant donc en juin 2026. Le premier est La sorcière rouge & Vif-Argent, la suite directe du volume La Sorcière Rouge qui sort en avril avec la mini-série éponyme et les 10 épisodes de la seconde série Scarlet Witch par Steve Orlando.

Le dernier est le West Coast Avengers de Gerry Duggan. Il s'agit d'un récit complet mettant en scène Iron Man, War Machine, Spider-Woman, Firestar ou encore Ultron.