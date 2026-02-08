Récap des Big News de Panini pour mai, juin et juillet 2026

Les principales sorties de l'éditeur

Panini retourne à un format plus classique pour sa dernière vague d'annonces Big News, puisqu'il se focalise sur un trimestre. Peut-être parce qu'il y a moins de choses marquantes ? En tout cas, il y a des sorties très intéressantes. Bien sûr, comme d'habitude, dans ces Big News sont annoncés les titres que Panini souhaite mettre en avant sur la période de mai à juillet 2026. Il ne s'agit pas d'une checklist avec toutes les sorties. Pour voir plus de détails sur les différentes sorties ci-dessous, n'hésitez pas à parcourir MDCU. Les annonces ont été aussi traitées au fur et à mesure sur le site. Enfin, pour rappel, vous pouvez consulter le récap des Big News de mars et avril dans cet article.

MAI

100% Marvel Black Cat tome 1 de G. Willow Wilson (Ms Marvel, Poison Ivy)

100% Marvel Wolverines & Deadpools, contient aussi 2 one-shots dont Weapon X-traction

100% Marvel Undead Iron Fist

Marvel Deluxe Wolverine - Les Chevaliers de Madripoor

Marvel Deluxe Annihilation Conquest 2099 - Le dernier Nova

Marvel Deluxe Iron Man - Les Livres de Korvac de Christopher Cantwell, Cafu et Angel Unzueta

Marvel Omnibus Ghost Rider par Jason Aaron

Marvel Prestige Elektra - Assassin de Frank Miller et Bill Sienkiewicz

Wolverine l’intégrale 1990-1993 (II), contient : Wolverine #69-71, Rahne of Terra, Hearts of Darkness, Inner Fury et Marvel Comics Presents #51-61

100% Star Wars La Haute République - Phase III : La Peur des Jedi (conclusion de la phase III et de la saga)

100% Star Wars Star Wars (V3) tome 1

Hors Collection Dark Vador, contient : Vador - Sombres Visions et Cible Vador

Disney Vilains Cruella

The Savage Sword of Conan tome 9 (Omnibus)

JUIN

100% Marvel Punisher Red Band de Benjamin Percy et Julius Ohta

100% Marvel Marvel Knights - Punisher de Jimmy Palmiotti et Dan Panosian

Marvel Deluxe La Sorcière Rouge & Vif-Argent - Reine du chaos, contient : mini-série + 10 épisodes de la seconde série Scarlet Witch par Steve Orlando

Marvel Deluxe West Coast Avengers - L’Evangile selon Ultron

Marvel Omnibus Spectacular Spider-Man par DeMatteis et Buscema

La Cape et l’Epée l’intégrale 1982-1984

100% Star Wars Les Contes des Terres Obscures de Cavan Scott

Hors Collection Star Wars Légendes Jedi Academy - Leviathan

Disney Stitch tome 1

Disney Gargoyles - Here in Manhattan tome 2

JUILLET

Bimensuel X-Men 1

100% Marvel Amazing Spider-Man Torn de J.M. Straczynski

100% Marvel Spider-Man Noir d’Erik Larsen

100% Marvel Marvel Zombies - Red Band

Marvel Deluxe Spider-Man par Slott & Bagley

Marvel Deluxe Ultimates tome 1 - Réparer le monde

Marvel Omnibus Punisher par Garth Ennis tome 4 (sur 4), contient : Fury #1-13, récit court tiré de Marvel Knights Double Shot et mini-séries Punisher War Zone, Punisher The Platoon, Punisher Soviet et Get Fury

Marvel Omnibus Les Micronautes tome 3 (sur 3)

Marvel Prestige Spider-Man Graphic Novels, contient : Hooky de Bernie Wrightson, Parallel Lives de Conway & Saviuk, Esprits de la Terre de Charles Vess et Spider-Man Fear Itself de Conway, Stan Lee et Ross Andru

Web of Spider-Man l’intégrale 1987

Marvel Poche Spider-Man - La Dernière chasse de Kraven

Marvel Poche Spider-Man - L’Histoire d’une vie

Marvel Poche Spider-Man - Le Dernier combat

Marvel Poche Spider-Man/Black Cat - L’Enfer de la violence

Marvel Poche Spider-Man - Brand New Day tomes 1 et 2

Hors Collection Marvel - Black, White & Blood and Guts

Hors Collection Star Wars Légendes Mara Jade - La Main droite de l’Empereur

Disney Vilains Maléfique tome 2

Conan le Barbare par Aaron & Zub (Omnibus), contient : les séries récentes Marvel Conan The Barbarian et King Conan