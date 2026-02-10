  1. Accueil
Panini va rééditer le crossover Spider-Man/Invincible

Par Adrien L. 10/02/2026
Juste après la réédition américaine

En décembre dernier, nous vous annoncions le retour d'un numéro de Marvel Team-up assez emblématique, regroupant Spider-Man et Invincible. Panini vient d'annoncer que le numéro sera aussi de retour en VF. Marvel Team-up : Spider-Man & Invincible ressortira donc le 25 mars, dans un format souple et de grande taille (apparemment la taille des Marvel Deluxe ou des intégrales Invincible de Delcourt). Il sera vendu 4,50€ en librairie, mais aussi en kiosque !

L'éditeur propose aussi une version collector avec vernis sélectif sur les héros et effet métallisé sur le fond. Celle-ci est en précommande sur leur site, et vous coutera 6,50€. Pour rappel, la première édition française de ce titre date de 2006. Il se trouvait dans le Spider-Man (vol 2) 80 de septembre, déjà édité par Panini.

